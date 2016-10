Schwierige Regierungsbildung in Montenegro erwartet

Trotz eines deutlichen Sieges seiner Partei bei der Parlamentswahl in Montenegro steht Ministerpräsident Milo Djukanovic eine schwierige Regierungsbildung bevor.

Nach Auszählung fast aller Stimmen kam seine Demokratische Partei der Sozialisten (DPS) gestern Abend auf gut 40 Prozent und verpasste damit die absolute Mehrheit. Analysten sagten heute eine „Phase der Instabilität“ voraus.

Mit den voraussichtlich 36 Mandaten für die DPS wird Djukanovic nicht alleine regieren können. Für eine Mehrheit in dem 81 Sitze zählenden Parlament brauchte er 41 Abgeordnete auf seiner Seite.

„Lange Phase der Verhandlungen“

Der Politologe Srdjan Vukadinovic sagte „eine lange Phase der Verhandlungen" voraus, um eine neue Mehrheit zu finden“, da die kleinen Parteien Djukanovic bisher keine Unterstützung zugesagt hätten. Aber auch eine dann erzielte Mehrheit von 41 Mandaten sei „kein Garant für Stabilität“.

Im Zentrum der Wahl in dem 640.000-Einwohner-Staat stand die Frage, ob sich das Land enger an den Westen oder an Russland binden soll. Djukanovic strebt zum Missfallen Moskaus den Beitritt zur NATO sowie zur Europäischen Union an. Die prorussische Demokratische Front (DF) lehnt das vehement ab. Sie kam jedoch laut vorläufigen Ergebnissen nur auf etwa 20 Prozent.

Putschgerüchte am Wahlwochenende

Ein mutmaßliches Komplott einer serbischen Extremistengruppe zum Sturz der Regierung, das die Polizei nach eigenen Angaben verhindern konnte, warf weitere Fragen zur Stabilität des Balkan-Landes auf. Die Polizei habe am Wochenende 20 Serben festgenommen.

