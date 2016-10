Wahlrechtsänderung im Parlament beschlossen

Der Verfassungsausschuss hat heute Nachmittag ein kleines Wahlrechtspaket beschlossen, das unter anderem ein neues Wählerregister bringt. Klargestellt wird ferner, dass bei künftigen Urnengängen Wahlkuverts ohne Lasche zum Einsatz kommen werden. Die Stimme darf man gemäß Gesetzesvorlage nun auch zu Recht selbst einwerfen, wenn man das wünscht.

Das neue Zentrale Wählerregister soll mit Anfang 2018 zur Verfügung stehen, könnte also schon bei der kommenden Nationalratswahl zum Einsatz kommen, sollte diese nicht vorgezogen werden.

„Bürgerfreundliche“ Änderung

Wie SPÖ-Verfassungssprecher Peter Wittmann in einer Aussendung betonte, bringe das nicht nur eine Erleichterung bei der administrativen Abwicklung der Wahlen, sondern sei bürgerfreundlich. Volksbegehren könnten dann in jedem Gemeindeamt (und nicht nur in jenem der Heimatgemeinde) unterzeichnet werden.

Offen zeigte sich Wittmann zur Forderung von NEOS, auch die Unterstützung von Wahllisten über das zentrale Wählerregister flexibel in jeder Gemeinde möglich zu machen - das sollte ebenfalls im Zuge einer größeren Wahlrechtsreform diskutiert werden.

„Neue Qualität“ für Wahlen in Österreich

ÖVP-Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl sieht die Grundlage geschaffen, dass mit dem Wählerregister auch die elektronische Teilnahme an Volksbegehren ermöglicht und damit eine neue Qualität im demokratischen Willensbildungsprozess in Österreich erzielt werde.

Weiterer Vorteil sei, dass eine eindeutige Registrierung aller Wahlberechtigten garantiert werde. Das verhindere von vornherein zuletzt vorgekommene Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe. Auch Doppelregistrierungen, etwa bei Auslandsösterreichern, könnten so verhindert werden.

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) wies noch auf einen Punkt hin, der bei der Aufhebung der Bundespräsidentenstichwahl durch den Verfassungsgerichtshof eine Rolle gespielt hatte: Bisher durften die Wahlkuverts der Briefwahlkarten erst am Montag nach der Wahl persönlich vom Bezirkswahlleiter ab 9.00 Uhr geöffnet werden. Künftig gibt es auch die Möglichkeit, dass Hilfsorgane den Bezirkswahlleiter dabei unterstützen.