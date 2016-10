Britische Bank friert Konto von russischem TV-Sender ein

Die britische Bank NatWest hat das Konto des russischen Medienunternehmens Russia Today (RT) in London geschlossen. Der von der russischen Regierung finanzierte Sender veröffentlichte heute einen entsprechenden Brief der Bank, die zur Royal Bank of Scotland (RBS) gehört. Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums sprach davon, dass Großbritannien offenbar sein Eintreten für die Freiheit der Meinungsäußerung aufgegeben habe.

Die RT-Chefredakteurin Margarita Simonyan sagte, eine mögliche Erklärung sei, dass die Kontoschließung Teil eines neuen britischen Sanktionspakets gegen Russland sein könnte. Die EU und die USA diskutieren derzeit, ob wegen des russischen Vorgehens in Syrien Sanktionen verhängt werden sollten. Die Bank NatWest wollte nicht mitteilen, warum das Konto geschlossen wurde.

Dem russische Auslandssender Russia Today, der auch in Deutschland aktiv ist, wurde mehrfach vorgeworfen, zur Propagandamaschinerie des Kreml im Westen zu gehören. Die Beziehungen zwischen Großbritannien und Russland sind seit Jahren angespannt. Im vergangenen Jahr hatte die Bank Barclays das Konto der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Rossiya Segodnya geschlossen.