Appell an Russland: EU für humanitäre Hilfe in Aleppo

Die Europäische Union will humanitäre Hilfe in der heftig umkämpften Stadt Aleppo leisten. Die Hilfe stehe bereit, nötig seien aber ein Waffenstillstand und humanitäre Korridore, sagte Außenminister Sebastian kurz (ÖVP) nach Beratungen der EU-Außenminister in Luxemburg. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini will dazu ab morgen mit der Türkei reden.

Die EU leiste „einen klaren Aufruf an Russland und andere Akteure, diesen Waffenstillstand möglich zu machen“, sagte Kurz. „Dies wird nur durch Verhandlungen möglich sein, daher gab es heute zu Recht keinen Beschluss zur Verschärfung der Sanktionen gegen Russland.“ Es habe zwar Diskussionen gegeben, es gebe aber Einstimmigkeit in dieser Frage, sagte Kurz.

Man müsse klar sagen, „dass Sanktionen gegen Russland das Leid der Zivilbevölkerung in Aleppo nicht lindern werden, sondern ganz im Gegenteil: Das kann zu einer weiteren Eskalation führen“. Notwendig seien aber Deeskalation und Verhandlungen. Die Debatte über mögliche Sanktionen könne sich fortsetzen, „das wird sehr davon abhängen, was in Aleppo geschieht“. Er hoffe, dass Russland das Bombardement einstelle, und dass es zu einem Waffenstillstand und Verhandlungen komme.

Mindestens 35 Tote

Bei Luftangriffen auf Rebellengebiete im Norden Syriens wurden Aktivisten zufolge erneut mindestens 35 Zivilisten getötet. Mindestens 23 Menschen starben, als Kampfjets den Ort Uweidschil westlich der umkämpften Großstadt Aleppo bombardierten, teilte die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte heute mit. Aktivsten aus der Region machten russische Jets für den Angriff verantwortlich. Dafür gab es keine unabhängige Bestätigung.

Im Ostteil Aleppos, der von Rebellen gehalten wird, starben als Folge von Luftangriffen zugleich mindestens zwölf Zivilisten. Unter den Todesopfern seien mindestens fünf Kinder, teilten die Menschenrechtler sowie Helfer mit. Die Angriffe seien von syrischen Truppen mit russischer Unterstützung geflogen worden, hieß es.

Nach Angaben der Beobachtungsstelle wurden seit dem Ende der kurzen Waffenruhe im September in Aleppo und Umgebung bereits 702 Zivilisten getötet, darunter 141 Kinder.