Erste Gefechte um IS-Hochburg

Die am Montag begonnene Offensive auf Mossul, der letzten Hochburg im Irak der Terrororganisation Islamischer Staat (IS), könnte lange dauern. Denn der IS hat viel zu verlieren - auch auf symbolischer Ebene. Experten gehen davon aus, dass in der Millionenstadt tiefe Gräben und ein Tunnelsystem ausgehoben wurden. Sprengfallen sollen an Straßen und Gebäuden angebracht worden sein. Der IS soll auch Hilfe aus al-Rakka angefordert haben. Weiters schwer einschätzbar ist eine Unterstützung der Bevölkerung für den IS.

