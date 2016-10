Bundesliga: Austria neben Sturm Gewinner der Runde

Die Vorstellung der Wiener Austria zum Abschluss der elften Bundesliga-Runde in Mattersburg war nicht gerade vom Besten, was der Fußballsport zu bieten hat. Am Ende standen aber drei wichtige Punkte für die Tabelle und daher nicht unzufriedene Austrianer.

Erstmals wurde in der Liga „zu null“ gespielt und punktemäßig zu den Sturm-Verfolgern aufgeschlossen. Die Tore beim 2:0-Erfolg der Austria waren beide auf ihre Art sehenswert und fielen unter Mithilfe von Mattersburgs Torwart Markus Böcskör.

