Aleppo: Moskau kündigt achtstündige Feuerpause an

Russland und das syrische Militär haben einseitig eine achtstündige Feuerpause in der Großstadt Aleppo für diesen Donnerstag (20. Oktober) angekündigt. Die russischen Luftstreitkräfte und die syrische Armee würden ihre Bombardements von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr (Ortszeit) für eine „humanitäre Pause“ einstellen, sagte Sergej Rudskoj vom Generalstab in Moskau heute.

Während dieser Zeit könnten Kämpfer die Stadt ungehindert über zwei Korridore verlassen, sagte er der Agentur Interfax zufolge. Auch Verletzte könnten aus der Stadt gebracht werden. Am Wochenende war eine Syrien-Konferenz mit Russland, den USA und Regionalmächten weitgehend ergebnislos geendet.

EU plant humanitäre Hilfe

Die Europäische Union plant humanitäre Hilfe in der heftig umkämpften Stadt Aleppo zu leisten. Die Hilfe stehe bereit, nötig seien aber ein Waffenstillstand und humanitäre Korridore, sagte Außenminister Sebastian kurz (ÖVP) nach Beratungen der EU-Außenminister in Luxemburg. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini will dazu ab mit der Türkei reden.

Die EU leiste „einen klaren Aufruf an Russland und andere Akteure, diesen Waffenstillstand möglich zu machen“, sagte Kurz. „Dies wird nur durch Verhandlungen möglich sein, daher gab es heute zu Recht keinen Beschluss zur Verschärfung der Sanktionen gegen Russland.“ Es habe zwar Diskussionen gegeben, es gebe aber Einstimmigkeit in dieser Frage, sagte Kurz.

Man müsse klar sagen, „dass Sanktionen gegen Russland das Leid der Zivilbevölkerung in Aleppo nicht lindern werden, sondern ganz im Gegenteil: Das kann zu einer weiteren Eskalation führen“. Notwendig seien aber Deeskalation und Verhandlungen. Die Debatte über mögliche Sanktionen könne sich fortsetzen, „das wird sehr davon abhängen, was in Aleppo geschieht“. Er hoffe, dass Russland das Bombardement einstelle, und dass es zu einem Waffenstillstand und Verhandlungen komme.