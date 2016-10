Marsmission steht vor „sechs Minuten des Grauens“

Am Mittwoch ist es für die europäisch-russische Mission ExoMars so weit: Mit 21.000 km/h wird das kleine Landegerät „Schiaparelli“ in die Marsatmosphäre eintauchen - um sechs Minuten später stark abgebremst auf der Oberfläche unseres Nachbarplaneten aufzusetzen. In Anspielung auf NASA-Forscher, die den Begriff vor ein paar Jahren prägten, stehen also „sechs Minuten des Grauens“ bevor.

