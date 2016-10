Deutscher Buchpreis 2016 geht an Bodo Kirchhoff

Der deutsche Autor Bodo Kirchhoff erhält den Deutschen Buchpreis 2016 für den Roman „Widerfahrnis“. Das gab der Börsenverein des Deutschen Buchhandels heute Abend in Frankfurt bekannt. Mit dem Preis, der mit 25.000 Euro dotiert ist, wird traditionell am Vorabend der Frankfurter Buchmesse die beste literarische Neuerscheinung des Jahres ausgezeichnet.

„Vielschichtiger Text“

Das Buch sei „ein vielschichtiger Text, der auf meisterhafte Weise existenzielle Fragen des Privaten und des Politischen miteinander verwebt und den Leser ins Offene entlässt“, begründete die siebenköpfige Jury ihre Wahl. „Es ist für mich wunderbar, dass ich hier stehen kann“, sagte Kirchhoff in seinen Dankesworten.

In dem von der Frankfurter Verlagsanstalt publizierten Roman bricht ein im Ruhestand lebender Verleger mit einer Zufallsbekanntschaft - der etwa gleichaltrigen früheren Besitzerin eines Hutgeschäfts - zu einer spontanen Autoreise in den italienischen Süden auf. Das Liebespaar wird dann auf Sizilien mit der Flüchtlingskrise konfrontiert.

Zwei Österreicher auf Shortlist

Der 1948 in Hamburg geborene Kirchhoff lebt in Frankfurt am Main und am Gardasee. Seine frühen Werke spielen oft im Rotlichtmilieu. Als Kirchhoffs bekanntestes Werk gilt das Buch „Parlando“. 2012 war Kirchhoff bereits einmal für den Deutschen Buchpreis nominiert.

Die beiden österreichischen Autoren Eva Schmidt und Reinhard Kaiser-Mühlecker, die mit „Ein langes Jahr“ (Jung und Jung) bzw. „Fremde Seele, dunkler Wald“ (S. Fischer) unter den Nominierten der Shortlist waren, hatten damit ebenso das Nachsehen wie Andre Kubiczek („Skizze eines Sommers“), Thomas Melle („Die Welt im Rücken“) und Philipp Winkler („Hool“). Die fünf Finalisten erhalten jeweils 2.500 Euro. Im Vorjahr wurde Frank Witzel für „Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969“ ausgezeichnet.