Interview mit ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner

Morgen Früh soll das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen CETA von den Wirtschaftsministern aller 28 EU-Staaten offiziell unterzeichnet werden. Doch in Belgien verweigert derzeit die Wallonie der Regierung die Zustimmung. Für Österreich unterschreibt morgen ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner im Auftrag der Bundesregierung – dazu wird er im ZIB2-Studio erwartet.

Kampf um Mossul

Seit den Morgenstunden läuft die Großoffensive zur Befreiung Mossuls von der Terrormiliz IS, gemeinsam mit schiitischen Milizen rückt die irakische Armee von Süden her vor, unterstützt wird sie von kurdischen Kämpfern, und aus der Luft greifen Kampfjets der US-geführten Militärallianz die IS-Kämpfer an. Doch mit Beginn der Schlacht sind nun auch mehr als eine Million Zivilisten in Gefahr.

30 Jahre „Die Grünen“

Mit einem Festakt im Parlament haben die Grünen heute das 30-Jahr-Jubiläum ihres Einzugs in den Nationalrat gefeiert. Festredner war Winfried Kretschmann, der grüne Ministerpräsident des deutschen Bundeslandes Baden-Württemberg.

