EU-Handelsminister treffen sich zu CETA

Die EU-Handelsminister treffen sich morgen in Luxemburg, um über das geplante Freihandelsabkommen mit Kanada (CETA) zu sprechen. Eigentlich sollten sie dem EU-Fahrplan zufolge bei der Sonderkonferenz einstimmig grünes Licht für den Vertrag geben. Doch nachdem die belgische Region Wallonie sich gegen CETA positioniert hat, kann das Land nicht zustimmen.

Möglicherweise wird daher - falls nicht ein Sinneswandel der wallonischen Regionalregierung in letzter Minute erfolgt - gar keine Abstimmung erfolgen. Dann läge der Ball bei den EU-Staats- und Regierungschefs, die sich am Donnerstag und Freitag in Brüssel treffen. Unterzeichnet werden soll CETA am 27. Oktober auf dem EU-Kanada-Gipfel.