Erste Liga: Wacker fügt Liefering erste Saisonpleite zu

Wacker Innsbruck hat hetue Abend Lieferings Serie von 13 ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge beendet. Die Tiroler fügten dem Tabellenführer auswärts in Grödig zum Auftakt der 14. Runde der Ersten Liga die erste Saisonpleite zu. Zuletzt hatten die Salzburger am 25. Mai beim Saisonabschluss 2015/16 daheim gegen den LASK eine Niederlage einstecken müssen.

