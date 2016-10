Hitler-Geburtshaus: Kommission empfiehlt keinen Abriss

Im Gegensatz zur Ankündigung von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP), das Geburtshaus Adolf Hitlers in Braunau abzureißen, empfiehlt die Expertenkommission keinen Abriss. „In der Empfehlung steht nichts von einem Abriss“, sagt der Braunauer Bürgermeister Hannes Waidbacher (ÖVP), Mitglied der Kommission. Sobotka hatte erklärt, er folge mit seinem Vorstoß einer Kommissionsempfehlung.

„Symbolkraft des Gebäudes dauerhaft unterbinden“

Tatsächlich empfehle die Kommission „eine tiefgreifende architektonische Umgestaltung“, die den „Wiedererkennungswert und die Symbolkraft des Gebäudes dauerhaft unterbinden“ soll, so Waidbauer in den „Oberösterreichischen Nachrichten“ (Dienstag-Ausgabe).

Auch Cornelia Sulzbacher, die Leiterin des oberösterreichischen Landesarchivs, zeigt sich überrascht von der Abriss-Interpretation des Innenministers: „Wir haben empfohlen, das Geburtshaus in seinem Aussehen so zu verändern, dass es nicht mehr als Symbol verwendet werden kann und zu keiner Pilgerstätte wird.“

Sobotka: Teile Ansicht der Kommission

Sobotka selbst erklärte am Abend in einer Aussendung, er teile die Ansicht der Kommission, „wonach eine tiefgreifende architektonische Umgestaltung sinnvoll ist, um sowohl den Wiedererkennungswert als auch die Symbolkraft des Gebäudes dauerhaft zu unterbinden“. Dabei wäre nach Neugestaltung des Gebäudes eine soziale oder behördliche Nutzung denkbar. In jedem Fall solle aber keinerlei Verbindung zur Person Hitlers bestehen bleiben, da ansonsten der Mythos des Geburtshauses fortgeschrieben würde, so Sobotka in der Aussendung.

Die Tageszeitung „Die Presse“ hatte den Innenminister zuvor mit den Worten zitiert: „Das Hitler-Haus wird abgerissen.“ Unter Berufung auf die Empfehlung der Expertenkommission hatte Sobotka in der Zeitung erklärt: „Die Kellerplatte kann bleiben, aber es wird ein neues Gebäude errichtet.“

Das Hitler-Geburtshaus beschäftigt auch das Parlament. Im Innenausschuss des Nationalrates soll heute das Gesetz zur Enteignung des Hauses behandelt werden.