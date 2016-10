Massenflucht aus brasilianischem Gefängnis

Nach dem Tod von mindestens 18 Häftlingen in zwei Gefängnissen im Norden Brasiliens hat es aus einer Haftanstalt bei Sao Paulo eine Massenflucht von bis zu 300 Gefangenen gegeben. Wie das Portal „Folha de Sao Paulo“ am Montagabend (Ortszeit) unter Berufung auf die Militärpolizei berichtete, war die Psychiatrie eines Gefängniskomplexes in der Stadt Franco da Rocha betroffen.

In der Haftanstalt wurden mehrere Brände gelegt. Bis zu 300 Häftlinge gelang daraufhin die Flucht.

Demnach kam es zu einem Aufstand, mehrere Brände wurden gelegt und in der allgemeinen Konfusion konnten die Häftlinge in einen angrenzenden Wald entkommen. Die genaue Zahl war aber völlig unklar, es gab nur vage Schätzungen.

Gewerkschaft kritisiert Zustände

Fabio Jaba, Chef der Gewerkschaft der Gefängnismitarbeiter in São Paulo, kritisierte die Zustände scharf. „Das Rezept ist perfekt. Der Mangel an Mittel und Strukturen macht das derzeitige Gefängnissystem zu einem Pulverfass, das jederzeit explodieren kann.“

Erst Ende September waren aus dem Gefängnis Jardinopolis (ebenfalls Bundesstaat São Paulo) rund 470 Häftlinge ausgebrochen, fast alle konnten aber von der Polizei wieder gefasst werden. Die Massenflucht war der dritte schwere Zwischenfall in Brasiliens Gefängnissen in 24 Stunden.

18 Häftlinge kamen seit Sonntag bei Kämpfen zwischen rivalisierenden Banden ums Lebens. Mehrere Häftlinge wurden im Gefängnis der Stadt Boa Vista an der Grenze zu Venezuela sogar nach Polizeiangaben enthauptet und verbrannt.