Tausende Brasilianer protestierten gegen Sparkurs

Tausende Brasilianer sind gegen die geplante Einfrierung der Staatsausgaben auf die Straße gegangen. Bei der Demonstration in Rio de Janeiro gab es gestern Zusammenstöße mit der Polizei, die Tränengas einsetzte, um die Menge auseinanderzutreiben. Präsident Michel Temer will in der Verfassung festschreiben, dass die Staatsausgaben 20 Jahre lang nur um die Inflationsrate steigen dürfen.

„Ohne dieses Geld über 20 Jahre werden wir nicht überleben“, sagte der 20-jährige Demonstrant Ian dos Santos. „Den staatlichen Schulen und Universitäten werden die Mittel ausgehen. Wir kämpfen heute für unsere Rechte als Studenten.“ Der Plan zur Einfrierung der Ausgaben war trotz scharfer Kritik der linken Opposition vergangene Woche in erster Lesung vom Parlament angenommen worden.

Brasilien war in den vergangenen Jahren aber in eine tiefe Rezession gestürzt. Temer will mit seinem umstrittenen Plan das Budget sanieren, doch werfen seine Gegner ihm vor, damit die ohnehin prekäre Finanzlage des öffentlichen Sektors dramatisch zu verschlechtern, was vor allem die Ärmsten treffen dürfte, die auf die Staatsprogramme angewiesen sind.