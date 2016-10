Regen zerstörte beinahe gesamte Erdbeerernte

Die Erdbeersaison in diesem Jahr sei miserabel gewesen, sagt Ulrich Höfert von der Vorarlberger Landwirtschaftskammer. In normalen Jahren ernte man zehnmal so viel. Schuld ist laut Höfert der viele Regen zwischen Mai und Juli.

