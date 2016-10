Mitterlehner vor CETA-Treffen optimistisch

Die EU-Handelsminister treffen sich heute in Luxemburg, um über das geplante Freihandelsabkommen mit Kanada (CETA) zu sprechen. Vizekanzler Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) zeigte sich davor optimistisch.

Er gehe „mit großer Wahrscheinlichkeit“ davon aus, dass die Staats- und Regierungschefs beim EU-Kanada-Gipfel am 27. Oktober den Vertrag unterzeichnen können, so Mitterlehner gestern Abend in der ZIB2. Es werde zwar bis zuletzt verhandelt, der Wirtschaftsminister glaubt aber, das sich die Wogen glätten werden.

Mitterlehner selbst hat nach der Entscheidung des Regierungspartners SPÖ seit gestern Abend auch formell grünes Licht, beim Ratstreffen in Luxemburg seine Zustimmung zu geben.

Gabriel: „Braucht vielleicht etwas Zeit“

Auch der deutsche Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) rechnet nicht mit einem Platzen von CETA. „Ich glaube nicht, dass das Abkommen scheitern kann“, sagte Gabriel kurz vor Beginn des Treffens. „Aber es gibt zum Beispiel bei Belgien und auch bei Rumänien noch Fragen, die man vielleicht heute beantworten kann. Vielleicht braucht man auch ein bisschen Zeit.“

Wallonie legt sich noch quer

Eigentlich sollten die EU-Handelsminister dem Fahrplan zufolge bei dem Sondertreffen einstimmig grünes Licht für den Vertrag geben. Doch nachdem sich die belgische Region Wallonie gegen CETA positioniert hat, kann das Land nicht zustimmen.

Möglicherweise wird daher - falls nicht ein Sinneswandel der wallonischen Regionalregierung in letzter Minute erfolgt - gar keine Abstimmung erfolgen. Dann läge der Ball bei den EU-Staats- und -Regierungschefs, die sich am Donnerstag und Freitag in Brüssel treffen.