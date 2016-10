Arbeiter brachen bei Tankreinigung zusammen

In einem Entsorgungsbetrieb in Rechnitz im Burgenland hat sich gestern Nachmittag ein Unfall ereignet. Zwei Arbeiter brachen beim Reinigen eines Tanks, in dem Fettabscheidereste transportiert wurden, wegen Gärgases zusammen.

