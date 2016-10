Jungbauern versuchen sich als Reisfarmer

Das Hauptanbaugebiet von Reis liegt in Südostasien. Hierzulande versuchen nun gleich zwei Jungbauern das beliebte Getreide anzubauen: in Gerasdorf in Niederösterreich und Marchtrenk in Oberösterreich.

