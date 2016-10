Rechtes Treffen in Linz: Prominente fordern Ausladung

Mehr als 60 Persönlichkeiten, darunter Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek und die Schriftsteller Marlene Streeruwitz und Robert Menasse, haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem Landeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP) dazu aufgefordert wird, den umstrittenen Kongress „Verteidiger Europas“ am 29. Oktober aus den Räumlichkeiten des Landes auszuladen.

