Merkel empfängt Putin zu Ukraine-Gipfel in Berlin

Erstmals seit Beginn der Ukraine-Krise wird die deutsche Kanzlerin Angela Merkel morgen den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Berlin empfangen. Regierungssprecher Steffen Seibert gab heute bekannt, dass Putin zusammen mit den Staatschefs der Ukraine und Frankreichs, Petro Poroschenko und Francois Hollande, an einem Gipfeltreffen im „Normandie-Format“ zum Friedensprozess in der Ostukraine teilnehmen wird.

Bei den Beratungen solle es darum gehen, die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen seit dem letzten Treffen zu bewerten und über weitere Schritte zu beraten. Das jüngste Treffen in diesem Format hatte es Anfang Oktober vergangenen Jahres in Paris gegeben.

Warten auf Umsetzung des Minsker Abkommens

Der Konflikt in der Ukraine hat zu einem tiefen Bruch zwischen Russland und seinen europäischen Nachbarn geführt. Es ist der erste Deutschland-Besuch Putins seit Beginn der Krise. Merkel war im Mai 2015 nach der Annexion der Krim in Moskau gewesen. Durch den Krieg im Osten der früheren Sowjetrepublik wurden seit Frühjahr 2014 nach UNO-Schätzungen mehr als 9.500 Menschen getötet.

Mit Abkommen von 2014 und 2015 - unterzeichnet in der weißrussischen Hauptstadt Minsk - versucht ein Quartett aus Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine, den Krieg zu beenden. Das Abkommen sieht einen Waffenstillstand, den Abzug schwerer Waffen vor der Front und Wahlen in den Separatistengebieten vor. Doch die Umsetzung lässt auf sich warten.