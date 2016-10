Tischtennis-EM: ÖTTV-Medaillenserie steht auf dem Spiel

Von heute bis Sonntag geht in Budapest die Tischtennis-Individual-EM über die Bühne. Österreichs Team hat dabei eine stolze Serie zu verteidigen. Seit 14 Europameisterschaften oder 18 Jahren ging der ÖTTV nie leer aus. Auch in Ungarn gibt es einige heiße Eisen im Feuer, wobei vor allem im Herren-Doppel die Chancen am größten sind.

Im Einzel wäre Stefan Fegerl reif für den großen Coup, bei den Damen ruhen die Hoffnungen auf Liu Jia. „Ich tippe auf zwei, drei Medaillen“, sagte ÖTTV-Präsident Hans Friedinger zuversichtlich.

Mehr dazu in sport.ORF.at