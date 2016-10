Sobotka: Architekturwettbewerb für Hitler-Geburtshaus

Das Geburtshaus Adolf Hitlers in Braunau in Oberösterreich soll laut Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) derart umgestaltet werden, dass eine „Wiedererkennung“ unmöglich wird. Das Haus dürfe „vor allem in der Außenform nicht erkennbar sein“, präzisierte der Ressortchef heute vor der Ministerratssitzung das Ziel der Pläne.

Ob man das als Abriss bezeichnen kann, darüber könne man diskutieren, sagte Sobotka zur aktuellen Debatte. Er sei über die Empfehlungen der Expertenkommission sehr froh, sagte er. Wesentlich sei, dass das Haus kein Gedenk- oder Versammlungsort für Neonazis sein kann. Der Ort solle keine Erinnerung an die Person Hitlers mehr zeigen, so Sobotka.

Es werde für die Umgestaltung einen Architektenwettbewerb geben, sagte der Ressortchef. Hinsichtlich der Nachnutzung komme eine soziale Einrichtung oder eine behördliche Nutzung in Betracht, das werde man gemeinsam mit der Stadt Braunau entscheiden. Fix ist, dass der Ort keine museale Erinnerungsstätte werden soll. Dazu habe man mit dem ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen eine hervorragende Dokumentationsstelle.

Expertenkommission gegen Abriss

Prominente Mitglieder der Expertenkommission hatten klargestellt, dass sie gegen einen Abriss des Hitler-Geburtshauses sind. Die Kommission habe in ihrem Bericht festgehalten, „dass ein Abriss einer Verleugnung der NS-Geschichte in Österreich gleichkommen würde“, so etwa Ex-Verwaltungsgerichtshof-Präsident Clemens Jabloner und der Historiker Oliver Rathkolb, beide Mitglieder der Kommission.