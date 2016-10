Haushaltsausgaben in Stadt und Land ähnlich hoch

Die Haushaltsausgaben in Stadt und Land sind annähernd gleich hoch. Das ergab eine Erhebung der Statistik Austria. Die durchschnittlichen monatlichen Ausgaben von 1.920 Euro in Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern reichten bis zu 1.990 Euro in ländlichen Regionen.

