Europa und seine Probleme

Das Elevate in Graz stellt einen Sonderfall in Österreichs Festivallandschaft dar. Das musikalische Programm - hauptsächlich elektronische Acts, gerne auch in höherem Tempo, und Künstler aus den interessanteren Nischen der Popmusik - bildet den Rahmen für ein breites Diskussionsprogramm. Donnerstagabend wird die bereits zwölfte Ausgabe des Elevate eröffnet. Diskussionstechnisch dreht sich heuer alles im weitesten Sinne um Europa, von der EU und ihren vielfältigen Problemen über den Aufstieg rechtsextremer Parteien bis zur Macht der Lobbyisten. Musikalisch gibt es heuer wieder einige Österreich-Premieren.

Lesen Sie mehr …