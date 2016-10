OÖ: Ein Toter bei Unfall mit Kleinbus

Fatal hat heute Früh ein Unfall auf einer Gemeindestraße in Garsten in Oberösterreich geendet. Der Lenker eines Kleinbusses verlor plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug. Ein Insasse erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.

