UNO verkündet dreitägige Waffenruhe für Jemen

In der Hoffnung auf eine Wiederbelebung der Friedensgespräche für den Jemen hat die UNO eine dreitägige Waffenruhe in dem Land verkündet. Die landesweite Feuerpause werde in der Nacht auf morgen in Kraft treten, teilte der UNO-Sondergesandte für den Jemen, Ismail Ould Sheikh Ahmed, gestern Abend (Ortszeit) in New York mit.

Nach einem Luftangriff der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition auf eine Trauerfeier in Sanaa am 8. Oktober mit mehr als 140 Toten war international der Druck gestiegen, in dem Konflikt zu einer Waffenruhe zurückzukehren. Am Sonntag rief US-Außenminister John Kerry nach Gesprächen mit europäischen Kollegen in London die Konfliktparteien zu einer sofortigen Waffenruhe sowie zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf.

Alle „jemenitischen Parteien“ hätten Ahmed zufolge versichert, sich an die Waffenruhe zu halten. Diese werde „der jemenitischen Bevölkerung weiteres Blutvergießen ersparen und erlauben, die Lieferung humanitärer Hilfe auszuweiten“.