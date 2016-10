Ski alpin: Schörghofer baut auf Frühjahrsform

Neben den französischen und deutschen Hauptkonkurrenten will Philipp Schörghofer seinem Teamkollegen Marcel Hirscher das Leben im Riesentorlauf-Weltcup so schwer wie möglich machen.

Vom gemeinsamen Training mit dem Gesamtweltcup- und RTL-Titelverteidiger „gepusht“, sieht sich der 33-jährige Schörghofer für den Auftakt zum WM-Winter am Sonntag in Sölden gewappnet. Vor allem das Saisonfinish im Frühjahr, das Schörghofer in starker Form absolvierte, gibt dem Salzburger Hoffnung und Motivation.

