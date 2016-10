Die Vermessung der EU

Politik in Europa geht kaum ohne Statistiken und Zahlen - und somit nicht ohne Eurostat. Das europäische Statistikamt bietet Daten zu fast allem, was sich messen und erheben lässt: von den nationalen Budgetzahlen bis zum Body-Mass-Index. Mit verlässlichen Zahlen liefere man einen „Bodensatz an Fakten“ für den „politischen Basar“, sagt Eurostat-Chef Walter Radermacher im Gespräch mit ORF.at. Um an solche Zahlen zu kommen, greife seine Behörde auch einmal zu „Zuckerbrot und Peitsche“. Bisweilen müssten er und seine Kollegen die Politik jedoch auch enttäuschen.

