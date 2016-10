Flüchtlinge: EU meldet Erfolge mit Kooperation mit Afrika

Die EU meldet erste Erfolge ihrer Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitländern von Flüchtlingen aus Afrika. So seien die Ausreisen aus dem Transitland Niger in Richtung Europa zurückgegangen, sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini heute in Brüssel. Gleichzeitig seien mehr Menschen freiwillig von dort in ihre Herkunftsländer zurückgekehrt.

„In den vergangenen wenigen Monaten ist mehr erreicht worden als zuvor in mehreren Jahren“, sagte Mogherini in ihrer Bilanz der Zeit seit Juni. Es gebe jedoch keine schnelle Lösung, nötig sei ein langfristiges Engagement.

Derzeit Abkommen mit fünf Ländern

Die EU hatte zunächst mit fünf afrikanischen Ländern eine engere Zusammenarbeit gesucht, um die Flüchtlingskrise in den Griff zu bekommen: Niger, Nigeria, Senegal, Mali und Äthiopien. Sie will erreichen, dass weniger Menschen von Nordafrika aus übers Mittelmeer nach Europa übersetzen. Gleichzeitig will sie Herkunftsländer dazu bringen, Staatsbürger zurückzunehmen, die in Europa kein Bleiberecht bekommen.

Im Gegenzug erhalten die Länder finanzielle Unterstützung. Über den EU-Fonds für Afrika seien inzwischen fast 400 Millionen Euro aktiviert worden, sagte Mogherini. Der Fonds sei um 500 Millionen Euro aus der Reserve des Europäischen Entwicklungsfonds aufgestockt worden, um Handlungsspielräume zu erhalten.