Gericht billigt Räumung von Flüchtlingslager in Calais

Ein französisches Gericht hat die geplante Räumung des Flüchtlingslagers im nordfranzösischen Calais gebilligt. Das Verwaltungsgericht der Stadt Lille lehnte heute einen Eilantrag von elf Hilfsorganisationen gegen die anstehende Auflösung des „Dschungel“ genannten Lagers ab.

Die Räumung des Lagers als solche sei kein Verstoß gegen das Verbot von „unmenschlicher und entwürdigender Behandlung“ von Menschen, so das Gericht. Vielmehr ziele die Auflösung des Lagers unter anderem darauf ab, eine solche Behandlung von Flüchtlingen zu beenden.

Die französischen Behörden wollen das am Ärmelkanal gelegene Lager, in dem laut unterschiedlichen Angaben zwischen 6.000 und 10.000 Flüchtlinge ausharren, bald räumen. Die Flüchtlinge sollen in Unterkünfte im ganzen Land verteilt werden.

Räumungstermin noch offen

Die Regierung in Paris spricht angesichts der miserablen Zustände im „Dschungel“ von einer „humanitären“ Notwendigkeit. Auch das UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) begrüßte zuletzt ausdrücklich die Entscheidung für eine baldige Auflösung des Lagers am Ärmelkanal. „Der ‚Dschungel‘ bereitet schon seit Jahren Probleme“, die dortigen Lebensbedingungen seien „erbärmlich“.

Ein Datum für den Beginn der Räumung des Lagers nannten die französischen Behörden nicht. Nachdem zunächst der vergangene Montag als möglicher Termin gegolten hatte, ist nun vom kommenden Montag die Rede.