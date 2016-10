„Welcome to Norway“: Komödie aus Tragödien

Die Ankunft von Flüchtlingen nimmt der norwegische Regisseur Rune Denstad Langlo als Ausgangspunkt für seine schwarzhumorige Komödie „Welcome to Norway“. Nach eigenen Aussagen will er damit auf den zunehmenden Alltagsrassismus reagieren. Der Film läuft diese Woche in den österreichischen Kinos an.

Vorurteile in der Einöde

Geld verdienen mit Flüchtlingen - das ist die Geschäftsidee des Mitvierzigers Primus, der ein heruntergekommenes, abgelegenes Hotel besitzt. Im Norden Norwegens, mitten in der Einöde, jongliert Regisseur Langlo mit Alltagsrassismen und Vorurteilen, treibt - teils etwas berechenbar und überzeichnet - kulturelle Konflikte auf die Spitze und lässt seine mit viel Naivität ausgestattete Hauptfigur an den bürokratischen Spielregeln verzweifeln.

Alle Statisten im Film sind Flüchtlinge oder ehemalige Flüchtlinge. Die Castings fanden teils in Flüchtlingsunterkünften statt, und am Set arbeiteten schließlich Menschen aus über 20 Ländern. „Ich war am Anfang sehr skeptisch, ich habe mich fast geschämt, sie damit zu konfrontieren: eine Komödie aus ihren Geschichten zu machen. Aber sie waren von der Idee begeistert und haben letztlich auch sehr viel zum Humor des Films beigetragen“, so Langlo.

Aus den Lagern, in die Gesellschaft

Je intensiver in „Welcome to Norway“ der Austausch zwischen Einheimischen und Flüchtlingen wird, desto mehr Vorurteile werden abgebaut. Das sei letztlich auch die Botschaft dieses Films, so Langlo. Man müsse die Flüchtlinge aus den Lagern heraus, in die Gesellschaft herein holen.

