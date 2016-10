D: Mit Schwert Bewaffneter von Polizei erschossen

In der deutschen Stadt Hagen (Nordrhein-Westfalen) ist heute ein bewaffneter Mann von einem Polizisten erschossen worden. Nach Angaben der Polizei hatte der mit einem Schwert oder einem langen Messer Bewaffnete einen blutenden Kontrahenten verfolgt.

Von der Polizei sei er aufgefordert worden, die Waffe niederzulegen. Da er auf den angedrohten Schuss nicht reagiert habe, habe der Beamte abgedrückt. Der andere Mann kam ins Krankenhaus. Weitere Details - etwa zum Motiv des Bewaffneten - waren zunächst nicht bekannt.

Erst am Vortag hatten Polizisten in Moers am Niederrhein einen mit einem Messer bewaffneten Angreifer erschossen. Der 48 Jahre alte Mann war laut Polizeiangaben auf die Beamten zugegangen. Trotz mehrfacher Aufforderung habe er das auffällige Messer nicht fallen gelassen.

Polizeigroßeinsatz auch in Düren

Schauplatz eines weiteren Großeinsatzes der Polizei war heute zudem die ebenfalls in Nordrhein-Westfalen gelegene Stadt Düren. Nach einem Schuss in der Innenstadt riegelte die Polizei einen Gebäudekomplex mit mehreren Geschäften ab. Dass ein Schuss in einem Friseursalon abgegeben worden sein soll, wie es zunächst hieß, wollte eine Polizeisprecherin nicht bestätigten, sie sprach am Nachmittag von einer „statischen Lage“. Es sei zudem noch unklar, ob es Verletzte gegeben habe.