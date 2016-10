Brau Union erhöht Bierpreise ab Dezember

Die Brau Union erhöht ihre Bierpreise am 1. Dezember um durchschnittlich zwei Prozent. Als Grund verweist der Konzern auf gestiegene Kosten bei Rohstoffen und Personal sowie Investitionen in Produktvielfalt und Nachhaltigkeit. Diese könnten innerhalb des Unternehmens durch Effizienzsteigerungen nur teilweise aufgefangen werden, heißt es in einer Aussendung von heute Nachmittag.

Die Brau Union ist Österreichs größter Bierkonzern und betreibt österreichweit acht Brauereien - in Zipf, Göss, Puntigam, Schwechat, Wieselburg, Schladming, Falkenstein und Kaltenhausen. Zu den Biermarken der Brau Union gehören unter anderem Gösser, Zipfer, Puntigamer, Reininghaus, Schwechater, Schladminger und Wieselburger sowie die Marke der Mutterfirma Heineken.