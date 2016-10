Dritter Teil der Kinoreihe

In „Bridget Jones’ Baby“ schlüpft Renee Zellweger neuerlich in die Rolle der liebenswert-chaotischen Titelfigur. Dieses Mal ist die Protagonistin schwanger - und zwei Männer kommen als Vater infrage. Der dritte Teil der Serie verliert sich hoffnungslos in Frauenklischees - woran auch die brillante Riege an Nebendarstellerinnen, angeführt von der britischen Starschauspielerin Emma Thompson als Gynäkologin, nichts ändert.

