Militärhubschrauber kappt Stromleitung in Bayern

Ein Hubschrauber der deutschen Bundeswehr hat in Bayern heute eine Stromleitung durchtrennt und notlanden müssen. Beim Unfall in der Nähe von Wolnzach verletzten sich drei der vier Menschen an Bord.

Wie die Polizei weiter mitteilte, fiel in mehreren Haushalten im Einzugsbereich der gekappten Stromleitung für einige Stunden der Strom aus. Der Hubschrauber wurde stark beschädigt.