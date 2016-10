Obama: Kampf um Mossul wird schwierig

US-Präsident Barack Obama hat den Militäreinsatz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zur Rückeroberung der irakischen Großstadt Mossul als „schwierigen Kampf“ bezeichnet. „Es wird Fortschritte und Rückschläge geben“, sagte Obama heute nach Gesprächen mit dem italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi im Weißen Haus in Washington. Am Ende werde es aber ein „weiterer Schritt zur endgültigen Zerstörung des Islamischen Staates“ sein.

Die irakischen Streitkräfte sind am zweiten Tag ihrer Großoffensive weiter vorgerückt. Die Armee und ihre Verbündeten brachten mehrere Orte im Umland der Großstadt unter ihre Kontrolle, wie das Militär mitteilte.

Offensive läuft nach Plan

Ein Sprecher der irakischen Anti-Terror-Einheiten sagte, die Offensive laufe nach Plan. Ähnlich äußerte sich das US-Verteidigungsministerium. Nach Einschätzung des französischen Verteidigungsministers Jean-Yves Le Drian könnte die Offensive „mehrere Wochen, wenn nicht Monate“ dauern.

IS-Kämpfer hatten Mossul im Sommer 2014 in einer Blitzoffensive erobert. Die Hauptstadt der ölreichen Provinz Ninive ist die letzte IS-Hochburg im Irak. Eine Vertreibung aus Mossul wäre ein gravierender Rückschlag für die Dschihadisten, die im Irak bereits erheblich an Boden verloren haben.

Verwirrung um türkische Beteiligung

Die nun gestartete Großoffensive ist der bisher größte Militäreinsatz gegen die Dschihadisten im Irak. An der Seite der irakischen Armee kämpfen auch kurdische Peschmerga-Einheiten und schiitische Milizen. Unterstützung erhalten sie von den Kampfflugzeugen der Anti-IS-Koalition.

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim relativierte unterdessen seine Aussagen über eine Beteiligung der türkischen Luftwaffe.