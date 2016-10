Haftbefehl gegen Bakrs Helfer

Die deutsche Bundesanwaltschaft hat Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen Helfer des Syrers Dschaber al-Bakr erlassen. Dem Mann werde Beihilfe zur Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen, teilte die Behörde mit. Er habe von den Anschlagsplänen Bakrs gewusst und ihm seine Wohnung überlassen. Zudem soll er geholfen haben, Ausgangsstoffe für die Herstellung von Sprengstoff über das Internet zu besorgen. Auch Materialen für eine Sprengstoffweste soll er beschafft haben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass Bakr mit einer selbst gebauten Bombe einen Anschlag verüben wollte. Der deutsche Verfassungsschutz vermutet, dass er in Verbindung mit der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) stand.

Bakr hat sich nach Behördenangaben am Montag vor einer Woche in seiner Zelle in einem Leipziger Gefängnis erhängt, was deutschlandweit heftige Kritik an der sächsischen Justiz auslöste.