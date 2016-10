D: Adventmarkt muss sich Fledermäusen beugen

Der in der deutschen Stadt Heidelberg beliebte Weihnachtsmarkt am Schloss fällt in diesem Jahr aus - damit Fledermäuse nicht gestört werden. In den vergangenen Jahren habe sich gezeigt, dass die Tiere unter der Unruhe in der Adventzeit leiden, hieß es seitens der Staatlichen Schlösser und Gärten. Es gebe erste Anzeichen, dass ihre Zahl abnehme. Die Fledermäuse haben am Schloss ihr Winterquartier.

Um die bedrohten Fledermäuse zu schützen, müsse das adventliche Angebot im Stückgarten deutlich umgestaltet werden. Der Markt - umgeben von der Kulisse der Schlossruinen und mit einem Ausblick über Altstadt und Neckartal - ist sehr populär. „Das war keine leichte Entscheidung, aber wir haben sie bewusst und mit Überzeugung getroffen“, erklärten die Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten, Michael Hörrmann und Andreas Falz.