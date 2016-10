Krokodil besetzte Polizeistation in Sri Lanka

In Sri Lanka hat ein Krokodil eine ganze Nacht lang eine Polizeistation besetzt gehalten. Das zwei Meter lange Reptil sei durch den Hintereingang in die Wache von Nochchiyagama eingedrungen, sagten Polizisten. Die diensthabenden Beamten seien aus dem Gebäude geflohen, als das Krokodil die Station rund 190 Kilometer nördlich der Hauptstadt Colombo betrat.

Das Tier habe niemanden verletzt, sagte ein Polizist. Es sei bis zum Eintreffen von Wildhütern am nächsten Morgen in der Wache eingesperrt geblieben. Ein anderer Polizist sagte, Auseinandersetzungen mit großen Wildtieren seien in der abgelegenen Gegend keine Seltenheit: Immer wieder gebe es Angriffe von Elefanten auf umliegende Dörfer. Einbrüche von Krokodilen seien dagegen die Ausnahme.