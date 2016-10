Interview mit Bildungsministerin Sonja Hammerschmid

Die Regierung unternimmt einen neuen Anlauf für eine Schulreform. Ein zentrales Element davon wurde heute präsentiert: Schuldirektoren oder -direktorinnen sollen in Zukunft als Manager für mehrere Schulen agieren und mehr entscheiden dürfen als bisher. Das reicht von der Personalauswahl bis zur Klassengröße. Dazu ist Bildungsministerin Sonja Hammerschmid live im Studio.

Pflegemissbrauch in NÖ

In einem niederösterreichischen Pflegeheim sollen bettlägerige Bewohner von zwei Pflegern gequält und erniedrigt worden sein. Die Behörden ermitteln.

Reportage aus einem griechischen Flüchtlingscamp

Im Rahmen des Umsiedlungsprogramms wollten die EU-Partnerländer Griechenland 66.000 Flüchtlinge abnehmen, bisher wurden allerdings weniger als 5.000 umgesiedelt. Das von der EU beschlossene Umsiedlungsprogramm geht also nur sehr langsam voran. Doch in Griechenland leben viele Flüchtlinge in klapprigen Zelten, und der Winter steht vor der Tür.

Hitlers Geburtshaus

Die fast endlose Debatte über das Geburtshaus von Adolf Hitler in Braunau/Oberösterreich zeigt, wie schwierig die Aufarbeitung der NS-Zeit noch immer ist. Innenminister Sobotka war dafür, das Gebäude abzureißen, eine Expertenkommission ist strikt gegen diesen Plan. Nun soll eine tiefgreifende Umgestaltung des Gebäudes stattfinden. Zu den Fragen, was das genau bedeutet, und wie man in Braunau darauf reagiert, berichtet die ZIB2.

