Studie: Jährlich 2,6 Mio. Krankenhausinfektionen in Europa

Eigentlich sollten Krankenhäuser gesund machen. Doch pro Jahr infizieren sich in Europa 2,6 Millionen Menschen im Spital. Rund 90.000 von ihnen sterben laut einer neuen Studie an den Folgen. Auch Österreich ist in der Studie mit knapp 800 Erkrankungen jährlich erfasst, kritisiert wird die schlechte Datenerfassung.

Mehr dazu in science.ORF.at