Erste Liga: LASK entgeht knapp nächster Niederlage

Der LASK hat heute Abend nur mit Mühe die nächste Niederlage und damit einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga vermieden. Die Linzer gerieten in Pasching gegen Wiener Neustadt mit 0:2 in Rückstand, erkämpften aber noch ein Remis.

Da die Rivalen Austria Lustenau und Kapfenberg ebenfalls nicht voll punkteten, liegen die drei Aufstiegsaspiranten in der Ersten Liga nach 14 Runden weiter knapp beieinander. Am Tabellenende gab Horn die rote Laterne an Blau Weiß Linz ab.

