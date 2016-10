Eishockey: Spitzentrio setzt sich in EBEL ab

Das Spitzentrio in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) hat sich gestern Abend in der elften Runde abgesetzt. Leader Salzburg setzte sich dank einer starken Schlussphase beim VSV durch, die zweitplatzierten Vienna Capitals gewannen in Dornbirn, und der Dritte Linz rettete nach 5:1-Führung gegen Innsbruck noch einen knappen Sieg über die Zeit.

Bozen bleibt auch nach einer Niederlage in Graz auf Rang vier, der KAC verbesserte sich durch einen Erfolg in Ljubljana auf den fünften Platz.

Mehr dazu in sport.ORF.at