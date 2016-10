Mossul: Irak meldet weitere Geländegewinne gegen IS

Am zweiten Tag der Großoffensive auf die Hochburg der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Mossul, melden irakische Sicherheitskräfte weitere Geländegewinne gegen die Extremisten. Die Armee rückte gestern nach eigenen Angaben kampflos in die früher fast ausschließlich von Christen bewohnte Stadt Karakusch südöstlich von Mossul ein.

Großoffensive offenbar im Zeitplan

Der Sprecher der US-Streitkräfte, John Dorrian, erklärte über Twitter, Armee und Peschmerga hätten ihre Ziele bisher im oder vor dem Zeitplan erreicht. Sollte Mossul vom IS befreit werden, wäre die Terrormiliz im Irak militärisch weitgehend besiegt.

Die Anhänger der Terrormiliz seien zuvor aus dem Ort geflohen, erklärte ein Militärsprecher. In anderen Gebieten mussten die Sicherheitskräfte hingegen mehrere Gegenangriffe abwehren. Telefonischen Berichten von Zivilisten aus Mossul zufolge hindere der IS die Einwohner an der Flucht aus der Stadt oder schicke diese sogar in Gebäude, die die Kämpfer kürzlich selbst genutzt hätten.

Irak bittet um weitere Unterstützung

Angesichts der Großoffensive bat der irakische Außenminister die internationale Gemeinschaft um weitere Unterstützung. „Wir befinden uns in einer finanziell schwierigen Situation“, sagte Ibrahim al-Dschafari nach einem Treffen mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini in Brüssel.

US-Präsident Barack Obama bezeichnete den Militäreinsatz als „schwierigen Kampf“. „Es wird Fortschritte und Rückschläge geben“, sagte er. Obama räumte ein, dass es zu einer humanitären Krise kommen könnte, weil die Terrormiliz die Menschen aushungere.

Am Donnerstag wollen Frankreich, der Irak und weitere Partner in Paris über die künftige Stabilisierung der umkämpften Stadt Mossul beraten. Mehr als 20 Länder und Organisationen sollten an dem Treffen teilnehmen, wie das französische Außenministerium heute mitteilte.