Ringen um Entscheidung: CETA wird Thema bei EU-Gipfel

Wieder ist die endgültige Entscheidung verschoben worden: Die EU-Handelsminister haben gestern in Luxemburg kein grünes Licht für das umstrittene Freihandelsabkommen mit Kanada (CETA) gegeben. Hieß es zuvor, dass es nur am Nein aus Belgien scheitern würde, schlugen sich nun auch Rumänien und Bulgarien auf die Seite der Zustimmungsverweigerer. Beide Länder wollen ihre Unterstützung an Bedingungen knüpfen. Nun liegt der Ball bei den Staats- und Regierungschefs, die bei ihrem Gipfel Ende der Woche - und damit in letzter Minute - eine Lösung finden müssen.

Mehr dazu in Eine neue „letzte Frist“ für die Einigung