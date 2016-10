USA warnen vor Chemiewaffeneinsatz

Vor der Eroberung durch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) 2014 war Karakosch die größte christliche Stadt des Irak. Zehntausende Einwohner mussten damals fliehen. Jetzt vertrieben irakische Truppen den IS im Zuge der Mossul-Offensive aus Karakosch. Hunderte Christen feierten am Dienstagabend die Befreiung ihres Heimatortes. Unterdessen warnten die USA davor, dass der IS im Kampf um Mossul Chemiewaffen einsetzen könnte.

