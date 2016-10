Prozessstart zu vertauschten Babys in Graz

Am Zivilgericht in Graz beginnt heute der Prozess zur angeblichen Verwechslung zweier Babys am LKH Graz. Strafrechtlich ist der Fall zwar bereits verjährt, die Betroffenen fordern aber Schadenersatz.

