Albertina entdeckt eigene Holzschnitt-Schätze neu

Ein bisher wenig beleuchtetes Kapitel der Wiener Moderne wird seit heute in der Albertina in den Fokus gerückt: Die Ausstellung „Der Farbholzschnitt in Wien um 1900“ ist bis 15. Jänner zu sehen.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at