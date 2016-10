„Die Räuber“: Matthias Hartmann zurück in Wien

„Ich liebe diese Stadt so sehr, dass ich nicht gerne herkomme“, sagt Matthias Hartmann über seine Rückkehr nach Wien. Der ehemalige Burgtheaterdirektor zeigt am Wiener Volkstheater an zwei Tagen seine Version von Schillers Drama „Die Räuber“, als Mischung aus Bühnenaufführung und Fernsehspiel. Gestern ging die Premiere über die Bühne.

Zu sehen ist ein Film, der live auf der Bühne entsteht - mit Greenscreens, acht Kameras, virtuellen Räumen und vorgefertigten Filmsequenzen, in denen Friedrich von Thun als Vater Moor, Tobias Moretti und Harald Serafin mit den Schauspielern auf der Bühne interagieren.

Freude am Experiment

Ein Erzähler führt durch den Abend, der die Geschichte über das ungleiche Brüderpaar, über Schuld und Gerechtigkeit leicht bekömmlich aufbereitet. Über den Mehrwert des aufwendigen Bühnenspektakels könne man geteilter Meinung sein, so Hartmann.

„Die ganz orthodoxen Menschen, die sagen, ich will entweder Film oder Theater sehen, die kommen nicht auf ihre Kosten, aber für die, die eine Freude haben, solchen Experimenten beizuwohnen und spielerisch und spaßvoll beides zu erleben, die sind hier genau richtig“, sagte der Regssieur.

